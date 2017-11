Recours contre des vidéos à Grandval

Des vidéos sur le projet de fusion du Grand Val donnent lieu à un recours. Le Journal du Jura indique ce matin qu’un citoyen de la commune de Grandval est intervenu auprès de la préfecture. Il dénonce des vidéos mises en ligne par le comité de pilotage pour informer la population. L’auteur du recours estime que ces productions présentent un avis unilatéral et dénonce l’utilisation de deniers publics pour leur réalisation. Contacté ce matin, l'auteur de ces vidéos et membre du comité de pilotage de la fusion, Jean-Pascal Wisard, n’a pas souhaité faire de commentaire. En tant que vice-maire de Grandval, il déclare que c’est aux autorités de la commune de prendre position directement auprès de la préfecture. Ce recours n’aura pas d’effet suspensif et sera examiné après la votation du 26 novembre. /ast