Trains supprimés à Bienne

De grosses perturbations ferroviaires ce mardi matin dans les environs de Bienne Le trafic est interrompu depuis environs 8h30 entre la cité seelandaise et Longeau sur la ligne Bienne – Granges Sud/Granges Nord. Le dérangement devrait durer jusqu’à 12h00, indiquent les CFF- Tous les trains sont supprimés. Les voyageurs qui se dirigent vers Moutier, Delémont et Delle doivent passer par Sonceboz. Les personnes qui se rendent à Olten, Bâle et Zurich sont dirigées, quant à elles, sur Berne. /comm + fco