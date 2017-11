Sorvilier sous administration extraordinaire

Des administrateurs extraordinaires nommés à Sorvilier. Depuis le 6 novembre et la démission immédiate de trois conseillers municipaux sur cinq, les autorités ne peuvent plus prendre de décisions. Elles n’ont donc pas pu valider l’élection tacite des nouveaux conseillers qui doivent entrer en fonction le premier janvier. Afin de pallier ce problème, la Préfecture du Jura bernois a proposé au Conseil-exécutif de nommer les deux élus restants administrateurs, ce qu’il a accepté.

Les travaux reprennent

Le maire de Sorvilier, Henri Burkhalter, et la conseillère municipale Nicole Fehlmann peuvent à nouveau travailler pour leurs citoyens. Ils pourront donc traiter les affaires courantes, effectuer des paiements et valider le nouveau conseil municipal. La commune devra ensuite publier le nom des élus, et la décision entrera en force pour autant qu’aucun recours ne soit déposé. Une fois cette procédure achevée, l’administration extraordinaire sera dissoute et la situation reviendra à la normale. Les frais engendrés par cette situation seront à la charge de Sorvilier, comme le prévoit la loi sur les communes. /ast