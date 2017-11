Cérémonie en l’honneur de Rolf Hermann

Ecrivain, poète, médiateur littéraire, et surtout amoureux des lettres. Rolf Hermann a été honoré par la ville de Bienne lors d’une cérémonie mardi soir à la Coupole. Il a reçu le Prix de la culture 2017 des mains d’Erich Fehr, maire de Bienne et de Cédric Némitz, directeur de la culture. La distinction est dotée de la somme de 10'000 francs et attribuée une fois par année par le Conseil municipal. Durant la cérémonie, le lauréat a lu des textes en français, en allemand et en dialecte.

Rolf Hermann a été récompensé pour son œuvre littéraire aux multiples facettes, qui associe une profondeur poétique à un humour anarchique et iconoclaste. Dans son allocution, Cédric Némitz a souligné l’importance du pluralisme linguistique dans le développement de la culture biennoise, expliquant que le foisonnement de langues nourrit un esprit de liberté très propice à la créativité. Il a ajouté que le lauréat contribue au bouillonnement culturel de cette ville complexe et toujours un peu rebelle.

Rolf Hermann est l’un des principaux représentants suisses de la scène littéraire contemporaine. Il écrit généralement en allemand, parfois en dialecte. Biennois depuis plus de 10 ans, il s’engage aussi dans plusieurs projets de création artistique et de médiation, ainsi que dans l’enseignement, notamment à l’Institut littéraire suisse à Bienne.