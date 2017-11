Deux accidents à Mont-Crosin

La circulation a été perturbée mardi en fin de journée entre Mont-Crosin et St-Imier. Deux accidents de la route distincts sont intervenus dans le secteur. Le premier à 17h40 s’est produit à 1 kilomètre du croisement de Mont-Tramelan sur la commune de Courtelary et plusieurs véhicules ont été impliqués. À 18h, la police cantonale bernoise a reçu une annonce d’un second accident, cette fois-ci individuel.

La route entre Mont-Crosin et St-Imier est fermée à la circulation pour une durée indéterminée. /mdu