Siliva von Büren titrée au SwissSkills

Première place pour une habitante de Villeret au SwissSkills, à Lucerne. Silvia von Büren, qui travaille « Chez Rüfi » à Bienne, a remporté hier le titre national dans le championnat des gestionnaires du commerce de détail.

Durant le concours, les participants ont dû réaliser une table d’exposition comprenant des produits emballés de différentes formes, des indications de prix et une inscription sur un tableau noir. Dans la partie communication, ils ont également dû présenter leur projet de «table d’exposition» et répondre aux questions des experts concernant la composition des produits, leur durée de conservation, leur fabrication, et les allergies y relatives.

La compétition s’est déroulée à Lucerne du 27 au 29 novembre. /jrg