Des produits du terroir à portée de clic

C’est une ruche un peu particulière qui fait son arrivée dans le Jura bernois. « La Ruche qui dit oui ! » est un mouvement né en France il y a cinq ans. Il s’agit d’un marché éphémère 2.0 qui permet aux producteurs de vendre leurs produits aux clients sans intermédiaires. Le principe est simple : on passe sa commande parmi les produits proposés par les producteurs régionaux via le site internet, puis on va chercher ses courses à un lieu et une date précise. Dans le Jura bernois, la Ruche s’installera à Court tous les samedis de 10h30 à 11h30 à partir du 16 décembre.

Dans la région, une quinzaine de producteurs se sont associés pour lancer cette offre. Ils proposent de la viande, du fromage, du pain, du chocolat ou encore des pâtes. « Il y a déjà beaucoup de producteurs qui font de la vente directe, et du côté des consommateurs il y a aussi de la demande car manger local devient de plus en plus important », Anja Messerli de la Bergerie sur la Rive à Bévilard.

Les produits peuvent être commandés sur le site ruchequiditoui.ch. / mdu