Bienne: un festival pour l'été 2018

Un festival va voir le jour sur les bords du lac de Bienne. Le Lakelive festival, premier du nom, se tiendra du 27 juillet au 4 août prochain sur le site de l’ancien Expo-Parc et sur la plage de la cité seelandaise. Cet événement ecléctique a été initié par les autorités de Bienne et de Nidau et combinera sport, musique et culture, avec comme objectif de réunir par moins de 25'000 personnes par jour. Pour tenir un tel événement, un budget de 2,5 millions de francs, auquel les deux municipalités ont partiellement contribué, lui a été alloué. Ce festival a été mis en place suite aux succès d’événements précédents tenus sur le même site.

La programmation musicale de l'événement est à retrouver dès le 20 décembre sur le site du Lakelive festival. /amo