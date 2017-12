Brigandage à Bienne: un ado avoue

Un adolescent de 16 ans serait à l’origine du brigandage survenu en marge de la braderie de Bienne le 2 juillet dernier. Un homme avait été agressé et détroussé au petit matin à la gare. Légèrement blessé, il avait dû être transporté en ambulance à l’hôpital. Le jeune suspect a été appréhendé fin juillet. Il a avoué les faits et devra répondre de ses actes devant la justice. Les investigations policières sont closes et le cas a été transmis au Ministère public des mineurs, selon un communiqué diffusé jeudi. /ast