Téléthon 2018 : trente heures pour trente ans de solidarité

Trois décennies de solidarité : la trentième édition du Téléthon suisse a lieu vendredi et samedi. La manifestation a été mise sur pied pour la première fois en 1988, à l’initiative de l’Association de la Suisse romande et italienne contre les myopathies et de la Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires. L’objectif est de récolter des fonds pour venir en aide aux malades atteints de maladies génétiques orphelines.

Les promesses de don peuvent être faites en ligne, par téléphone au 0800 850 860, par SMS au 339 ou directement sur le compte du Téléthon CCP 10-16-2.

L’entier des dons reste en Suisse. Une moitié est distribuée pour la recherche, l’autre sert à l’aide sociale. De nombreuses manifestations sont mises sur pied. Le programme complet, par région, est disponible sur le site du Téléthon.

Votre radio vous fera vivre la manifestation en direct samedi matin jusqu’à midi. /mwi