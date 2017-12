Un marché de Noël où tout est gratuit

Un marché de Noël, mais pas comme les autres. Samedi matin dès 10h, le marché gratuit de Noël s’est ouvert à Delémont, à la Cantine. Chacun a pu y amener des objets dont il n’a plus l’utilité et repartir avec d’autres qui lui serviront. Il est organisé par le collectif Gratiferia Jura. Joachim Légeret est un de ses membres. Pour lui, il est important de chercher d’autres manières de consommer. « Ce qui nous a motivé pour organiser ces événements, c’est la volonté de favoriser d’autres types d’échanges, comme le recyclage et de lutter contre le gaspillage. Il s’agit de promouvoir un rapport différent à la consommation », explique-il.

Les personnes présentes ont amené plusieurs objets. « J’ai vu passer une machine à café, beaucoup de matériel informatique et surtout énormément de livres », résume Joachim Légeret.

À noter que les objets amenés qui ne trouvent pas preneur seront soit redonnés à leurs propriétaires, soit récupérés par Caritas Jura. /jrg