Faits marquants 2017 : dissolution de l’AIJ

L’année 2017 a été frappée du sceau de la Question jurassienne. Le grand public retiendra évidemment les votes de Moutier, Belprahon et Sorvilier mais un événement a également permis de tourner une page de l’Histoire de la région. Le 10 novembre, l’Assemblée Interjurassienne mettait fin à ses activités lors d’une cérémonie à Moutier, en présence de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et des autorités cantonales jurassienne et bernoise. C’est le fait marquant de 2017 sur lequel François Comte a choisi de revenir ci-dessous :