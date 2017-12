Profession : nettoyeurs de scènes de mort

Le sang et les cadavres ne les effraient pas. Les prévôtois Marlène Lecardonnel et Michaël Chetelat font partie des rares nettoyeurs de scènes de mort de Suisse Romande. Ils interviennent à la demande de la police ou de privés après des meurtres, des suicides, des accidents ou des décès naturels. La tâche, bien que macabre, est nécessaire pour épargner les familles et les proches des victimes. Le couple combine cette activité avec ses pompes funèbres à Moutier et vient d’ouvrir un nouveau service funéraire pour inclure la création et l’entretien de monuments et la gestion administrative après un décès.

Pourquoi ce choix de carrière atypique et comment gèrent-ils la confrontation avec des scènes parfois tragiques ? Sarah Carroll les a rencontrés par un après-midi pluvieux au cimetière de Moutier. /sca