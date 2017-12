Un cadeau de bienvenue pour Moutier

En cette période de fêtes, Moutier a aussi droit à son cadeau. La famille de Jean- François Comment, peintre bruntrutain décédé en 2002, a offert samedi à la cité prévôtoise un tableau intitulé « La route du soleil ». Ce présent de bienvenue fait référence à la votation du 18 juin 2017, date à laquelle les Prévôtois ont exprimé leur volonté de rejoindre le canton du Jura.

Ce dyptique de plus de 4 mètres de long date de 1969 et exprime la confiance en l’avenir. Il avait été réalisé dans le cadre de la Question jurassienne, l’artiste étant très attaché à cette cause et à la culture prévôtoise.

Le tableau sera transporté à Moutier depuis l’atelier de Jean-François Comment à Porrentruy. Son accrochage fera l’objet d’une cérémonie officielle dans le courant de l’année 2018. L'emplacement du tableau n’a pas encore été décidé. Pour le maire de Moutier, Marcel Winsitoerfer, l’idéal serait qu’il soit exposé dans un endroit accessible à un très large public. /comm+anl