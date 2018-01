Des foyers privés d'électricité

Une coupure d’électricité est en cours entre les Genevez et St-Ursanne. Le service de presse des BKW indique que 1200 foyers subissent une panne de courant depuis 15h45. Les raisons de ce dérangement ne sont pas encore connues. Le groupe énergétique bernois tente de rétablir au plus vite la situation. Ce désagrément touche des habitations dans les communes de St-Ursanne, Boécourt, Haute-Sorne, St-Brais, Saulcy, Lajoux, Montfaucon, Les Genevez, Rebévelier et Petit-Val. /ncp