Oui à une gestion électronique des impôts

Remplir sa déclaration sans se munir d’un stylo devrait bientôt être possible. C’est du moins ce qu’affirme le Conseil-exécutif en réponse à une motion sur le sujet déposée par un élu alémanique. Le texte demandait au gouvernement bernois de donner la possibilité aux contribuables de d’échanger avec l’Intendance des Impôts de manière 100% informatisée.



La majeure partie des opérations peut déjà se faire en ligne grâce à TaxMe mais il vous faut encore et toujours un stylo et une enveloppe pour parapher et finaliser votre déclaration. Le courrier qui invite à remplir sa déclaration arrive lui aussi toujours par la poste ce qui occasionne des frais pour le canton et complique la tâche des citoyens. Mais plus pour longtemps à en croire la réponse du gouvernement qui affirme vouloir supprimer l’obligation de signer la déclaration de validation.



La modification permettra au contribuable de déposer l’intégralité de sa déclaration de manière informatique. Il faudra encore un peu patienter cependant puisque cette digitalisation complète nécessite une adaptation des bases légales. Le gouvernement bernois ne fournit aucune date ni échéance mais assure que les préparatifs pour rompre définitivement avec le papier ont commencé. Par conséquent, le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil d’adopter la motion. /nme