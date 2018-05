La Goule : 125 ans, et encore des défis à relever

Elle produit et distribue de l’électricité depuis 125 ans. La Société des Forces électriques de La Goule a été fondée en 1893. Et même si ses derniers exercices comptables sont positifs, elle doit encore relever des défis. En premier lieu, dans la distribution du courant, dont les nouvelles technologies bouleversent les habitudes, comme le confirme le directeur de l’entreprise Cédric Zbinden. En cause : l’augmentation du nombre d’installations photovoltaïques chez les particuliers par exemple, qui entraîne l’apparition d’une production décentralisée.

Mieux protéger la nature

La production d’électricité est, elle aussi, confrontée à des changements, notamment dans la réglementation. De nouveaux critères sont définis afin d’assurer au Doubs, la rivière dans laquelle La Goule s’approvisionne pour produire son courant, une quantité et une qualité d’eau suffisante pour préserver la nature environnante. Car, comme le rappelle Cédric Zbinden, l’hydroélectricité impacte aussi l’environnement. /amo