Les saisonniers, une aide précieuse en haute saison

Leur aide est souvent précieuse en haute saison. Les saisonniers sont à pied d'oeuvre durant les vacances. Ils viennent parfois de la région, de France voisine ou même de plus loin, et ont des profils vairés. De nombreuses démarches sont nécessaires pour pouvoir les employer, et ils ne maîtrisent pas toujours la langue. C’est le cas par exemple à la métairie Jobert aux Prés-d’Orvin. La patronne Aline Bühler accueille tous les étés depuis neuf ans Ildy Kovacs. Entre trois et six mois par année, cette ressortissante hongroise effectue différentes tâches de restauration mais aussi d’entretien du bâtiment dans lequel elle loge le temps de son contrat avec son mari. Une aide importante pour la patronne des lieux, qui la considère en quelque sorte comme son « bras droit ».

Des règles à respecter

Employer des travailleurs temporaires, qu'ils soient étrangers ou pas, représente aussi une charge pour les employeurs. Comme pour n’importe quel employé, leur travail est encadré. Aline Bühler a notamment dû annoncer Ildy Kovacs à la commune et doit verser des charges sociales. Afin de veiller au bon respect des conditions, des contrôles sont régulièrement menés par le beco Economie bernoise. Ils ont notamment pour but de lutter contre le travail au noir. L’an dernier par exemple, sur les 4’043 dossiers examinés dans le canton de Berne, 926 ont débouchés sur une sanction. /amo