La forêt suisse passée à la loupe

La forêt a de nombreuses facettes et elle est utilisée de différentes manières. Certains s’y promènent, d’autres y travaillent et d’autres l’habitent. La Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) basée à Bienne a donc lancé une enquête sur l’évaluation économique des prestations forestières. Celle-ci est axée sur les prestations de l’habitat et de la détente. Le but de cette enquête « est de développer un modèle qui prend en compte les différentes prestations de la forêt et qui permet d’évaluer la valeur qu’elle représente » explique Alexandra Müller, collaboratrice scientifique à la HAFL, est en charge de ce projet dans le cadre de son doctorat.





L’enquête est réalisée jusqu’à la fin du mois d’août auprès de quatre groupes distincts : la population, les forestiers/chefs d’exploitations, les propriétaires et les représentants de propriétaires. Toute la Suisse est concernée, sauf les régions au sud des Alpes. À noter qu’Alexandra Müller, commencera les analyses statistiques dès le mois de septembre. /seb