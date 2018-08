Un Marché-Concours des plus radieux

Le soleil a brillé tout au long du week-end, les courses se sont déroulées sans grand encombre et les spectacles ont ravi les visiteurs. La 115e édition du Marché-Concours était excellente, selon Gérard Queloz, président de la manifestation taignonne. Il parle d’environ 55'000 personnes, qui ont assisté à l’événement hommage au cheval Franches-Montagnes de vendredi à dimanche.

Les représentations menées par l’hôte d’honneur, Fribourg, ont eu leur petit effet, selon Gérard Queloz : « Le Cadre noir et blanc, mais aussi leur présentation : tout a été à la hauteur de nos attentes. Et puis, on n’a jamais vu un canton se présenter avec 23 attelages ! C’est assez particulier. »

L'an prochain, l'invité d’honneur ne sera pas un canton, mais il s'agira de la Fédération nationale des costumes suisses. /cto