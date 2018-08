L’humour se fait une place auprès d’Evidanse

Humour et danse. La combinaison n’est pas des plus évidentes, mais elle sera présente dans la plupart des spectacles du projet Evidanse. La première partie de la 4e saison a été présentée mardi à Moutier. Huit spectacles auront lieu entre août et décembre dans les centres culturels du Jura bernois, de Bienne et du Jura. A l’affiche plusieurs compagnies suisses mais aussi internationales. La programmation se veut très éclectique avec de la danse théâtrale, virtuose, de rue ou encore du contemporain. Ce dernier style sera notamment présenté lors de « Robot l’amour éternel » de Kaori Ito. Dans ce solo, la danseuse dévoile la souffrance éprouvée durant dans sa vie de danseuse professionnelle.

La grande diversité de styles se retrouve aussi dans la musique des spectacles. « 116th Dream » comptera notamment sur scène un guitariste qui interprétera des chansons de Bob Dylan en plein air. La touche régionale sera apportée par la Jurassienne Eugénie Rebetez qui présentera à nouveau « Bienvenue ». Le programme complet de cette 4e saison est disponible ici. /anl