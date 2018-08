La résistance au centre des débats

Qu'est-ce que la résistance ? Sous quelle forme se manifeste-t-elle ? Est-elle subjective ? Autant de questions auxquelles tentera de répondre le Forum sur la résistance organisé par l'association la Nef, dimanche 19 août à 17 heures. Dans le cadre de son exposition « Ohm sweet Ohm », l'espace culturel du Noirmont accueillera quatre intervenants pour aborder ce thème.

Pierre-André Compte, figure du Mouvement autonomiste jurassien, Virginia Markus, militante antispéciste, Justine Desnos, artiste performeuse et militante écologiste, et Niels Rebetez, doctorant à l'Université de Fribourg et spécialiste du refus de servir dans l'armée, se succéderont. Le public aura à chaque fois la possibilité d’interagir avec les interlocuteurs, dans le but d'ouvrir un espace de dialogue et de réflexion commune. /rgi