Bilan réjouissant pour l’open-air de la Neuveville

Le Ciné2520 tire un bilan plus que réjouissant de la 18e édition de son cinéma open-air. Plus de 1900 personnes ont afflué à la place de la Liberté, à La Neuveville, durant quatre soirs pour assister aux projections en plein air. Dans un communiqué de presse diffusé dimanche, les responsables indiquent que les raisons de ce succès résident dans la gratuité de la manifestation et les bonnes conditions météos. /comm+ncp