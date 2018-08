La 1re étape des 4 Foulées pour Jérémy Hunt et Éléonore Paupe

Jérémy Hunt a imposé son rythme dès la première manche des 4 Foulées de cette édition 2018. L’Ajoulot s’est imposé mercredi soir au Noirmont en bouclant les 9,2 km et 277m de dénivelé positif en 32 minutes 38 secondes et 24 centièmes. Il devance le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury de 48 secondes et Jonathan Raya de Fontainemelon (NE) de 2’45’’.

La victoire est revenue chez les dames à la Vadaise Éléonore Paupe en 40’23’’86. Morgane Crausaz, récemment recordwoman sur Les Tchérattes, termine à seulement 12 secondes de la vainqueur du jour tandis que la Franc-Montagnarde Marianne Froidevaux complète le podium féminin à près de 4 minutes. /jpi