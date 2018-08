Marcel Winistoerfer en course pour rempiler

C’était attendu, c’est désormais officiel : Marcel Winistoerfer vise une réélection à la mairie de Moutier. L’élu PDC est le candidat de l’Entente jurassienne pour les élections municipales du 25 novembre prochain. Il est ainsi soutenu par son parti, le PSA, le RPJ, le Rauraque et le PCSI, nouveau venu sur la scène politique prévôtoise.

Marcel Winistoerfer est maire de Moutier depuis juin 2016. Il avait alors battu le sans-parti Francis Pellaton avec 71% des voix, lors d’une élection complémentaire. L’enseignant avait succédé au PSA Maxime Zuber.

Le démocrate-chrétien avait été porté par l’ensemble des partis autonomistes de Moutier en vue du vote communaliste du 18 juin 2017. Il a toujours déclaré vouloir rassembler et jouer la carte de l’apaisement. « Fort de son esprit de concorde, Marcel Winistoerfer a toujours placé la ville et le bien-être de ses habitants au centre de ses préoccupations », note l’Entente jurassienne ce jeudi. En vue du transfert de Moutier dans le canton du Jura, les partis autonomistes estiment que « Monsieur le maire est la bonne personne à la bonne place pour accompagner les Prévôtois durant cette période exaltante et historique ». rch + comm