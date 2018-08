Le Sikypark fête l’arrivée de ses fauves

Pendaison de crémaillère pour les fauves du Sikypark. Le parc de Crémines inaugure ses nouveaux enclos samedi et dimanche, mais aussi l’emménagement de ses gros félins, 13 au total. Le public peut ainsi s’approcher au plus près, derrière des vitres, des lions, tigres, pumas et lynx. Ces nouveaux occupants arrivent directement de parc de Subingen, parc soleurois qui a repris le Siky Ranch l’an dernier.

Des habitués du public

Les gros félins ne sont pas timides et s’approchent facilement des vitres, pour le plus grand plaisir des visiteurs. « Ils ont presque tous un passé au cirque » explique Werner Ballmer, le président du conseil d’administration de Sikypark SA. « Ils ont l’habitude des gens, des enfants et ils sont à l’aise quand il y a des gens » rajoute-t-il.

Sikypark va proposer des visites lors du nourrissage, et aussi des visites nocturnes, les fauves étant plus actifs durant la nuit.

La rénovation du parc a été réalisée en 13 mois et a coûté 8,5 millions de francs. Elle a été principalement financée par les actionnaires de la société et des dons.

Le public est invité à découvrir les nouveaux locataires dès samedi. Des animations sont prévues tout au long du weekend. /lse