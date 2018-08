Nouvelle édition dès samedi des journées du patrimoine ce week-end

La 25ème édition des journées européennes du patrimoine aura lieu en septembre dans toute la Suisse. L’occasion pour le public de visiter des bâtiments historiques privés, parmi lesquels une maison de Sonvilier. La demeure est vieille de plus de 150 ans et est aujourd’hui en pleine rénovation. Le souhait du propriétaire est de garder la structure et l’aspect originaux de la maison, en la restaurant entièrement.





L’historien de l’art René Koelliker travaille au service des monuments historiques du canton de Berne. Il accompagne le propriétaire dans cette restauration, en s’appuyant sur des recherches historiques et techniques.





Selon René Koelliker, les journées du patrimoine ont pour but de permettre au public d’accéder à des lieux habituellement privés. Ces visites montrent aussi qu’il est possible d’adapter des bâtiments historiques à un mode de vie contemporain.





Les visites auront lieu les 1er et 2 septembre en Suisse romande, et les week-ends suivants dans les autres régions. Plusieurs visites sont prévus en ville de Bienne et dans le Jura, mais celle de Valbirse a dû être annulée.

Plus d’informations concernant les lieux à voir et les horaires sur la page dédiée. /nbe