Une vitrine nationale pour les vitraux régionaux

Le patrimoine verrier de l’Arc jurassien obtient une résonnance nationale. Il fait l’objet d’un guide signé par la Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS). L’ouvrage s’intitule Vitraux contemporains de l’Arc jurassien. Il a été présenté mardi matin à Delémont et prend place dans la série des guides d’art et d’histoire de la Suisse. Avec plus de 1'000 déclinaisons, elle est la plus vendue du pays. Le dernier numéro de la publication a été tiré à 4'500 exemplaires (deux tiers en français, un tiers en allemand). Il est disponible dès à présent sur le site internet de la SHAS et auprès de différents prestataires touristiques.

De la densité

Au travers de 60 pages, ce guide relève la richesse d’un « patrimoine verrier d’exception » et présente les principales techniques du verre. De Courfaivre à Réclère, de Tramelan à La Neuveville ou encore de Zwingen à Dittingen, il recense 28 édifices religieux de la région. Il a fallu faire des choix, car l’Arc jurassien regorge d’une « rare densité » de vitraux contemporains, selon Christine Salvadé, cheffe de l’Office jurassien de la culture.