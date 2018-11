Halloween mouvementé à Bienne

Bienne a connu une soirée d’Halloween mouvementée mercredi. Un attroupement de plusieurs dizaines de personnes s’est formé au centre-ville et des heurts ont éclaté. Les forces de l’ordre ont dû intervenir.

Des pétards et des objets pyrotechniques lancés dans un bus des transports publics, dans des bâtiments privés et sur les forces de l’ordre : telle est la scène à laquelle ont pu assister les passants présents hier au centre-ville de Bienne. La police qui était engagée pour garantir la sécurité et l’ordre public a utilisé du gaz lacrymogène pour protéger ses agents, et de nombreux contrôles ont été effectués. Des adultes et des mineurs feront l’objet de dénonciations et devront répondre de leurs actes devant la justice. Plusieurs personnes se sont rendues à l’hôpital par leurs propres moyens pour un contrôle à la suite des détonations qui ont résonné dans la nuit biennoise. La police cantonale bernoise précise encore dans son communiqué que des dommages à la propriété sont à déplorer à l’école de la Champagne.

Au total, la police bernoise a reçu une cinquantaine d’avis liés à Halloween. Ils concernaient principalement des dommages à la propriété, des actes de vandalisme, des conduites inconvenantes et des souillures. Une annonce concernant un groupe de jeunes effrayant les gens avec une tronçonneuse est notamment parvenue aux forces de l’ordre. /comm-ast