Le vivre ensemble récompensé dans le Jura

Leur engagement pour le vivre ensemble leur vaut un prix. Le groupe œcuménique Amitié en humanité est le lauréat du prix d’encouragement du service Migration des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, décerné tous les deux ans. Amitié en humanité s’engage pour le vivre ensemble pacifique entre musulmans et chrétiens dans le Jura. Il se compose de personnes de confession reformée, catholique et musulmane, ainsi que de personnes agnostiques. Il a été créé il y a trois ans.

Nous sommes le 7 janvier 2015 à Paris. La rédaction du journal satirique Charlie Hebdo est attaquée par deux terroristes. A plus de 500 kilomètres de là, dans le Jura Suisse, ce massacre ne passe pas inaperçu. Un groupe œcuménique se dit qu’il faut faire quelque chose. Il veut agir, contre l’amalgame entre islam et terrorisme dont sont victimes les musulmans depuis l’attaque. Il convie en mars 2015 des musulmans et des chrétiens pour un souper. Ses activités sont aujourd’hui jugés exemplaires par Mathias Tanner, employé au service Migration des Eglises reformées Berne-Jura-Soleure.