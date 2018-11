Moutier: négociations de transfert plus à l'ordre du jour pour le canton de Berne

Le Conseil-exécutif a pris connaissance de la décision de la préfète du Jura bernois d’admettre les recours contre la votation sur l’appartenance cantonale de Moutier. Le gouvernement bernois en tire les conséquences : les négociations pour un transfert de la ville n’auront pas lieu.

Le gouvernement bernois dit lundi dans un communiqué regretter les irrégularités constatées lors du scrutin, alors qu'il « aurait dû être exemplaire ». Il ajoute que dans le but de clore la Question jurassienne, il avait tout fait pour favoriser la démocratie, en respectant le droit à l’autodétermination.

Poursuivre le dialogue dans le calme

Au final, le Conseil-exécutif appelle toutes les parties à garder leur calme et compte sur les autorités locales pour contribuer au maintien de l’ordre public et apaiser les tensions. Le gouvernement bernois entend également poursuivre le dialogue avec le gouvernement jurassien dans un esprit confédéral. Il rappelle que les deux entités ont signé la Charte prévôtoise pour marquer leur volonté de respecter et de faire respecter les principes de l’État de droit. /comm+jrg