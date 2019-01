Quand Led Zeppelin prenait son envol…

Le rock prenait un nouveau virage il y a pile 50 ans avec le décollage de Led Zeppelin. Le premier album du groupe britannique est sorti dans les bacs le 12 janvier 1969. Le disque intitulé « Led Zeppelin » comporte neuf titres et dure près de 45 minutes. Il annonce l’émergence du hard rock mais marque aussi un retour aux sources, celles de l’énergie à l’état brut. L’album mêle morceaux de blues et de rock furieux, agrémentés de parties acoustiques et d’expérimentations psychédéliques. François Comte nous plonge, ci-dessous, dans l’ambiance de cet album mythique :