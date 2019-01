Le HC Bienne ne trouve plus la clé devant le but adverse. Les hockeyeurs seelandais se sont inclinés 4-0 à Langnau vendredi soir, concédant leur troisième revers d’affilée en National League. Il y avait pourtant de quoi prendre des points sur la glace de l’Ilfis.

L’équipe d’Antti Törmänen traverse une période difficile : elle ne marque plus ! Après les défaites 4-0 à Zurich et 3-1 contre Fribourg Gottéron, l’attaque est une nouvelle fois restée muette. Le HCB a pourtant réalisé une très bonne entame de match, avec de nombreuses occasions nettes. Les « rouge et jaune » auraient assurément dû prendre le large dans le premier « vingt ». Ces échecs à répétition devant la cage de Ciaccio ont maintenu Langnau dans le coup. Ainsi, désireux de montrer un autre visage devant leur public, les Tigres n’ont pas manqué de sortir les griffes dès l’entame du tiers médian. Ils ont alors donné une leçon de vivacité et d’efficacité aux Biennois. Les quatre buts emmentalois ont été inscrits entre la 21e et la 31e minute ! Bienne a pris l’eau de toutes parts et n’allait pas s’en remettre.

Après sa période de feu, Langnau est passé en mode « gestion ». Les Seelandais ont eu le mérite de tenter des choses dans le dernier tiers pour ne pas sombrer, ou du moins pour sauver l’honneur, mais toujours sans réussite. Le coup de la panne, encore.

La formation d’Antti Törmänen n’a pas le temps de ruminer. Ce samedi déjà, elle reçoit Ambrì-Piotta – un poursuivant direct – à la Tissot Arena. Il va sans dire qu’un sursaut d’orgueil est attendu, pour ne pas écrire indispensable. Puissent les attaquants retrouver ce fameux instinct du « tueur ». /rch