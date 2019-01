Salaires en euros : la décision du TF interpelle

Plusieurs procédures en cours

En effet, quatorze salariés de Von Roll Infratec ont intenté une action devant le Conseil des Prud'hommes. Les procédures étaient jusque-là suspendues en attendant la décision du Tribunal fédéral et vont donc reprendre prochainement. Les parties diront si elles veulent poursuivre leur action en demande d’indemnité, sachant que l’abus de droit risque de s’appliquer dans la majorité des cas. Quasiment tous les salariés ont demandé à être indemnisé après avoir été licencié ou avoir quitté l’entreprise. Or, c'est justement cette réaction tardive que les juges du Tribunal fédéral ont reproché dans leur arrêt ce mardi. Selon le syndicat Unia, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura et la Promotion économique, il n’existe à leur connaissance aucune autre entreprise jurassienne qui verse des salaires en euros. /jpi