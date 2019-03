Le nouveau visage de la Birse se précise

Protéger et renaturer

Les deux objectifs principaux du plan consistent à protéger les villages contre les crues et à revitaliser la rivière. Certaines mesures ont déjà été prises comme à Valbirse . Entre Sorvilier et Court , la planification est également achevée, mais de nombreux autres secteurs sont également concernés. C’est ce qu’explique Pierre Mosimann, chargé de projet en aménagement des eaux à l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne, responsable pour le Jura bernois :