De Multimondo à la Ville : une transition réussie selon les autorités

La ville de Bienne a présenté jeudi sa nouvelle équipe en charge de l’antenne de l’intégration. Il s’agit du secteur conseils et réseautage du Service spécialisé de l'intégration. Il opère pour le Jura bernois, le Seeland et Bienne et dépend de la Direction de l’Action sociale et de la sécurité de la Ville de Bienne. Cinq nouveaux collaborateurs ont été formés afin de fournir les services aux personnes concernées par la migration. Les conseils pratiques sont très demandés. Pour les fournir, il faut pouvoir communiquer et en plusieurs langues comme l’explique Jenny Pieth, la nouvelle responsable du secteur conseils et réseautage :