Les Colonies de vacances de la Vallée de Tavannes face à des défis

S’adapter pour survivre : une réalité à laquelle sont confrontées les Colonies de vacances de la Vallée de Tavannes . L’équipe qui propose chaque année deux semaines de camp à 120 enfants de la région a annoncé récemment faire face à quelques difficultés financières. Le résultat des comptes 2018 devrait être satisfaisant avec des chiffres noirs, mais chaque année représente un nouveau défi selon les organisateurs.

Jonas Perrenoud codirige les Colonies de la Vallée de Tavannes avec Mario Bernasconi. Tous deux sont éducateur HES et constatent qu’il est de plus en plus compliqué de proposer ce type d’activités. Les contraintes en termes d’encadrement sont notamment de plus en plus fortes et engendrent des coûts supplémentaires :