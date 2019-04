On va youtzer à Mont-Soleil

Le folklore suisse sera en fête sur les hauteurs de Mont-Soleil cet été. Le Jodler-Club Echo des Montagnes Mont Soleil organise une grande manifestation pour marquer son 50ème anniversaire. Les festivités se dérouleront du 1er au 4 août à côté du restaurant de l’Assesseur sur la commune de Sonvilier. Brunch, feu d’artifice, concerts folkloriques et présentation d’un CD spécial jubilé figurent notamment au programme. Le groupe autrichien des Alpin Vagabunden et de nombreuses formations venues des quatre coins de la Suisse grimperont également sur scène pour faire vibrer la tente de 600 places qui sera dressée pour l’occasion.

Le Jodler-Club Echo des Montagne Mont-Soleil affiche une très bonne santé avec une trentaine de membres et un mouvement junior (6 à 16 ans). Ce 50ème anniversaire est d’ailleurs porté par la jeunesse avec un comité d’organisation de 25 ans en moyenne. Pour Oscar Baume, responsable des sponsors, c’est l’atmosphère conviviale et l’esprit de camaraderie du jodle qui séduit et provoque un engouement chez les jeunes générations. /nme