Les mennonites accordent leur pardon au canton de Berne

Les mennonites de Suisse pardonnent au canton de Berne les souffrances infligées à leurs ancêtres, les anabaptistes. La démarche a été officialisée samedi à Tavannes à l’occasion d’une journée de rencontre et de réconciliation. Le président du Conseil d’Etat, Christoph Neuhaus, en avait fait la demande en novembre 2017. Du 16e au 18e siècle, le canton de Berne a fait partie de ceux qui ont poursuivi le plus durement les anabaptistes. Des centaines d’entre eux ont notamment été chassés pour avoir critiqué l’alliance entre l’Église et l’Etat.

Le co-président de la Conférence mennonite suisse et pasteur de l’Église Évangélique Mennonite de Tavannes, Christian Sollberger, nous explique ce que représente pour lui ce pardon :