Espace découverte Énergie accueille Tramelan en son sein

Un nouveau président a été désigné pour porter l’Espace découverte Énergie (EdE). Patrick Tanner tient désormais les rênes de l’association dont le but est de promouvoir les énergies renouvelables. Le maire de St-Imier représentera sa commune à côté de celles de Cormoret, Courtelary et Villeret. Depuis le 18 mars et l’assemblée générale, Tramelan a également été accueillie au sein d’EdE. Patrick Tanner explique que ce changement est en lien avec l’extension prévue du parc éolien du Mont-Soleil au Jeanbrenin :