Le 116e Marché-Concours national de chevaux s'annonce haut en couleurs

Le 116ème Marché-Concours national de chevaux se prépare. La manifestation se tiendra du 9 au 11 août prochains à Saignelégier. Les organisateurs ont présenté son affiche aux médias jeudi matin. Elle est l’œuvre d’un jeune Fribourgeois de 12 ans, qui a remporté un concours organisé dans son école en collaboration avec les responsables du marché-concours.







Costumes traditionnels suisses à l'honneur

Autre nouveauté, mais pas des moindres, l’édition 2019 accueillera un invité d’honneur un peu particulier : la Fédération nationale des costumes suisses. Sa vice-présidente Monica Péter-Comtesse explique que la Fédération n’est pas spécialiste du cheval, mais qu’un spectacle de danse avec ces animaux est toutefois prévu. Des représentants de la plupart des cantons suisses seront présents pour faire découvrir leurs costumes traditionnels au public. Une coutume qui a toutefois tendance à se perdre, comme le regrette Monica Péter-Comtesse : les artisans qui fabriquent les différents tissus et accessoires se font de plus en plus rares.

A noter encore que l’élection de Miss Marché-Concours sera remplacée cette année par celle d’un Mister Marché-Concours. Les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes. /nbe