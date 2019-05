Psychiatrie à Moutier : « Une noble tâche »

« Il faut aller de l’avant ! ». Le maire de Moutier Marcel Winistoerfer a pris connaissance, ce vendredi, de la décision du Gouvernement jurassien de soutenir la création d’un Réseau interjurassien de santé mentale sur le site hospitalier prévôtois. L’exécutif a ainsi suivi les conclusions du groupe de travail intercantonal chargé de réfléchir aux pistes pour pérenniser l’établissement.

« Cette idée me séduit. Si elle se développe, il faudra l’expliquer aux Prévôtois. Il faut déjà se rendre compte qu’à la longue, l’hôpital régional aura de la peine à maintenir des soins aigus et un service d’urgences comme c’est le cas actuellement. Il faut donc imaginer d’autres solutions. Et ce Réseau interjurassien de santé mentale en est une ! On s’occupe des gens qui sont le plus touchés dans leur santé et c’est une noble tâche », confie Marcel Winistoerfer. Si ce projet se construit, le maire de Moutier serait par ailleurs rassuré sur les places de travail : « Ce serait un peu comme ce qui s’est passé sur le site de Porrentruy. On y a même développé les emplois. Ca paraît très intéressant. Il faudra ensuite évidemment aider le personnel actuel à retrouver sa place dans les structures qui seront nouvelles. On va réussir à s’adapter ».





« On va arriver à un changement »

Le maire de Moutier réagit aussi à la perspective que sa ville perde les urgences et les soins aigus : « Ca posera des questions, car il est vrai qu’on a toujours dit qu’on aimerait que Moutier conserve ces prestations, le plus longtemps possible en tout cas. Mais je crois qu’on va arriver à un changement de toute façon. Il faut s’y préparer. Et on a ici une solution qui réussit à maintenir les emplois en Prévôté. Les professionnels de la branche et les conseils d’administration de l’HJB et de l’H-JU sont intéressés. Ces gens remarquent qu’il y a un vide au niveau de la psychiatrie et que ce vide pourrait être comblé sur le site de Moutier », dit Marcel Winistoerfer.







Faire partie du dialogue



Du côté des syndicats cette annonce a fait réagir. Celui des services publics, le SSP et le syndicat interprofessionnel Syna ont dit ne pas « s’opposer d’emblée » à ces changements, mais redouter une baisse des conditions de travail. Les organisations qui défendent les travailleurs indiquent également craindre une précipitation dans la mise en place de la nouvelle structure. Surtout, elles demandent à être incorporées au sein des futurs dialogues. La secrétaire syndicale du SSP Joana Chena-Basanta: