La Fête de la Tête de Moine à la merci du temps

La météo n’a pas épargné la 4e Fête de la Tête de Moine. L’événement se tenait tout le week-end du côté de Bellelay. Environ 8'000 personnes ont fait le déplacement, soit près de la moitié moins que l’an dernier.

La faute au temps selon les organisateurs. La manifestation a été touchée de plein fouet par les intempéries, « comme lors des deux premières éditions » remarque ainsi Olivier Isner, gérant de l’interprofession de la Tête de Moine. Il se dit malgré tout satisfait de ce bilan et annonce que les organisateurs planchent déjà sur l’édition 2020.

En dépit des difficultés, Olivier Isner précise toutefois que la manifestation restera à ciel ouvert. Pas question de l’installer sous une tente géante à l’image de certains salons professionnels par exemple. « Nous avons certaines activités qui se déroulent à couvert, mais construire une telle structure à Bellelay serait compliqué » déclare le gérant de l’interprofession qui n’envisage pas de tenir la fête ailleurs qu’à son lieu d’origine.





Girolle d’or

Le public a par ailleurs joué le rôle de juge dans le cadre d’une évaluation de Tête de Moine des producteurs de la région. Ce concours s’est inspiré du système officiel de dégustation du Concours suisse des Produits du terroir. Les coups de cœur sont allés à la fromagerie la Suze à Corgémont pour la Tête de Moine AOP CLASSIC et la Tête de Moine AOP RÉSERVE.

Le public, ainsi qu’un jury d’experts, ont aussi désigné les trois plus beaux plateaux de fromage réalisés dans le cadre de la seconde édition d’un concours international auquel ont participé douze participants provenant de six pays. C’est le Delémontain Romain Bürki qui s’est au final imposé et a décroché la Girolle d’or. /amo