Swissmetal : le repreneur demande à la Chine d’intervenir

La Chine doit résonner sa banque d’Etat : appel lancé aujourd’hui par André Rezzonico, directeur de la Swiss Team. Cette société souhaite reprendre les activités de Baoshida Swissmetal, mais elle est freinée par la China Developpement Bank, principal créancier de l’entreprise qui possède un site à Reconvilier. Pour lever ses gages, l’établissement demande au repreneur d’assumer une dette de 16 millions de francs, ce que la Swiss Team refuse. Elle juge les gages illicites et appelle la Chine à respecter l’ordre juridique Suisse. André Rezzonico précise par ailleurs avoir déjà reçu le soutien du canton de Berne et de Swissmem, et attendre celui du Conseil fédéral. /ast