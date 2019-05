Une voiture folle à Malleray

Un accident de la circulation a mis Malleray en émois lundi après-midi. À la hauteur de la station-service, une voiture qui circulait en direction de Tavannes est montée sur le trottoir et entrée en collision avec un mur et un candélabre. Mais après le choc, au lieu de s’arrêter, le conducteur a persisté. Il est revenu sur la route et a embouti ensuite trois voitures arrêtées devant un feu rouge lié à des travaux. C’est seulement à ce moment que la voiture folle s’est immobilisée.

La police cantonale bernoise de son côté dit avoir reçu l’annonce de l’incident peu avant 17h. Il n’y a aucun blessé à déplorer. Le conducteur a tout de même été amené à l’hôpital par les forces de l’ordre. « Un problème médical n’est pas exclu », nous a indiqué le porte-parole de la police sans vouloir donner plus de précisions sur la nature exacte des troubles du conducteur.

Au final, quatre véhicules sont accidentés dont deux qui ont dû être dépannés. La circulation a été réglée de manière alternée durant une heure et demie. /jrg