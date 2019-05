Murmures équins pour la Fête de la nature

La Suisse a honoré la faune, la flore et la biodiversité le temps d’un week-end. La Fête de la nature a eu lieu dans tout le pays les 25 et 26 mai. Les participants ont eu l’occasion de vivre des expériences en lien avec leur environnement de proximité.

Samedi, des dizaines de passionnés et de curieux avaient rendez-vous au Creux-des-Biches : atelier de fabrication de cuillères en bois, cueillette de plantes, observation des lombrics… les activités proposées étaient multiples. Caroline Toussaint a quant à elle décidé de participer à une initiation à la communication avec les chevaux.