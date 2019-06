Nouveaux arrivants au Sikypark

Deux nouveaux fauves sont arrivés à Crémines, au Sikypark, au mois de mai. La maison de retraite pour grands félins accueille désormais Rani, une tigresse, et Mali, une lionne. Les deux animaux sont venus d’Allemagne. Mali, la lionne de 12 ans, travaillait auparavant dans un cirque.

Autre nouveau venu, un serval mâle. Le chat sauvage africain d’un an était détenu illégalement en Argovie. Il s’était sauvé avant d’être attrapé par des gardes-chasse bâlois, des chasseurs et la police. Le service vétérinaire bernois a ensuite transféré l’animal au Sikypark. Il est actuellement examiné et traité médicalement en quarantaine. Un nouvel enclos pour le serval devrait être construit. /comm-cto