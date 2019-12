ETA devra continuer de vendre ses mouvements

ETA devra continuer de livrer des mouvements mécaniques à des clients tiers. La Commission de la concurrence (Comco) a prolongé d'un an l'accord amiable conclu avec la filiale de Swatch Group qui arrivait à échéance fin 2019. Le directeur de la Comco Patrick Ducrey l'a confirmé mercredi soir à AWP. Il part du principe qu'une décision définitive tombera d'ici à l'été prochain.

La décision sera officiellement communiquée que jeudi matin. Elle ne suivra pas la recommandation du secrétariat de la Comco, qui avait proposé d'interdire à ETA la livraison de mouvements mécaniques à des tiers dès 2020, alors qu’elle y était jusqu’ici obligée.





Réaction virulente chez Swatch



Cette recommandation avait été rendue publique le week-end dernier et dénoncée par le Swatch Group dans un communiqué diffusé mercredi soir. La firme l’a qualifié de « diktat » à la fois « incompréhensible et inacceptable ». Elle souligne que le marché a changé et qu’ETA n’occupe plus une position dominante, mais que cette position a été reprise par l’entreprise Sellita. Selon le groupe horloger biennois, les clients ne sont plus dépendants d’ETA, une telle sanction de la Comco ne serait donc pas légitime.





Position dominante

Depuis plusieurs années, la Comco tente de limiter la position dominante d'ETA dans la production et la vente de mouvements mécaniques. En 2013, la commission et Swatch avaient conclu un accord de livraison qui réglait de manière contrôlée la réduction des quantités livrées. Il s'agissait de permettre à un concurrent d'émerger sur le marché. Swatch avait lui-même proposé cette solution à la Comco, car l'horloger biennois souhaitait qu'il y ait de la place pour un concurrent sur le marché de mouvements mécaniques. Aujourd’hui, le groupe souhaite se libérer de l'obligation de livraison, afin de pouvoir décider librement à qui il veut, à l'avenir, continuer de livrer des mouvements mécaniques fabriqués par ETA. /ats-comm-mdu