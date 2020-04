Des données pour mieux lutter

Chaque citoyen peut désormais livrer de précieuses données via son smartphone afin de lutter contre le Covid-19. L’application Corona Science a été lancée jeudi. Elle a été créée par la Haute école spécialisée bernoise (BFH) avec le soutien des cantons de Berne et de Neuchâtel. L’objectif est de récolter des données anonymisées sur l’état de santé des habitants ou encore sur l’impact social de la maladie. Toutes ces informations pourront aider divers groupes de spécialistes à préparer la sortie de crise. Co-initiant du projet et responsable de l'institut d'informatique médicale à la BFH à Bienne, Serge Bignens détaille l'utilité de cette application :