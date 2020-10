Une solution 100% naturelle pour reboiser les pâturages

100% naturel



Le bois n’a subi aucun traitement, outre l’écorçage pour ôter les bostryches. Ces barrières naturelles resteront en place jusqu’à ce qu’elles se dégradent et s’effondrent, soit en tout cas une dizaine d’années. Il s’agit d’une première dans la région : une quinzaine de ces « exclos » ont été installés à Saicourt et Tramelan, et les jeunes arbres y seront plantés prochainement, dès que la pluie aura suffisamment ramolli les sols.



L’idée de réutiliser le bois abîmé est venue de l’un des bûcherons de la société, qui a observé des constructions similaires dans le Jura vaudois.







Protègent des vaches mais attirent les curieux



Difficile à dire si l’expérience sera concluante et si elle sera réitérée. Les « exclos » ont été construits il y a environ une semaine et ils ont déjà fait réagir de nombreux promeneurs et automobilistes. « Il y a des gens à qui ça plaît beaucoup et d’autres pas du tout. Essentiellement parce qu’ils ne savent pas forcément à quoi ça sert », constate Jean-Marc Friedli. Heureusement, les remarques sont surtout liées à l’esthétique de ces barrières. Depuis, la société Valforêt a ajouté un panneau explicatif à l’intention des curieux. /cbe